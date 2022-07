Cosenza, Caruso: «Tagliati oltre 300mila euro di costi al Comune»

La decisione

COSENZA «Su proposta dell’assessore al personale, Damiano Covelli, è stata approvata dalla Giunta Municipale, riunitasi questa mattina e presieduta dal sindaco, Franz Caruso, la delibera di riorganizzazione e razionalizzazione degli uffici comunali, che promuove principi di economicità dell’Ente». Lo riporta una nota dell’amministrazione comunale di Cosenza che aggiunge: «Si tratta di un provvedimento amministrativo di straordinaria rilevanza che non solo pianifica e riorganizza i settori e gli uffici del Comune, quanto consente un risparmio economico all’Ente non indifferente, calcolato in oltre 300mila euro annui, tenuto conto che alcuni uffici sono allocati all’interno di strutture di terzi, su cui si pagano, quindi, i relativi canoni di locazione».

«Tutto ciò, inoltre, produrrà notevoli vantaggi ai cittadini/utenti – è detto – che per il disbrigo delle proprie pratiche non saranno più costretti a spostarsi da un palazzo all’altro e a sopportare doppie e triple file snervati e faticose».

«È un punto strategico e qualificante della nostra azione politico/amministrativa – ha affermato il sindaco di Cosenza, Franz Caruso – su cui, con l’assessore Covelli, abbiamo lavorato incessantemente e con determinazione. Il nostro obiettivo ora è quello di completare in tempi rapidi i diversi trasferimenti, che ipotizziamo di concludere entro la fine del 2022. In questo contesto, mi piace rilevare, che con questo atto rispondiamo positivamente alle richieste ventennali provenienti dalle organizzazioni sindacali e, soprattutto, dai dipendenti costretti a lavorare in ambienti angusti e inadeguati».

«I primi uffici a traslocare saranno quelli di Palazzo Ferrari – è riportato nella nota – che saranno trasferiti a Palazzo dei Bruzi. Seguiranno quelli di tutti gli uffici e del personale presente nel comando della Polizia Municipale di Via Bendicenti che saranno dislocati in una struttura idonea e più consona alla funzione ricoperta».

«Quest’ultima decisione è complementare – conclude la nota – peraltro, all’ipotesi di realizzazione della Casa della Comunità della città di Cosenza nei locali dove è attualmente ubicato il Comando della Polizia Municipale, in cui si prevedono anche prestazioni di carattere sociale e di integrazione socio-sanitarie».