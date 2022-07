Catanzaro, accusato di rapina evade dai domiciliari: in carcere 31enne

L’arresto

CATANZARO I carabinieri della sezione radiomobile hanno tratto in arresto un giovane di 21 anni, perché, sebbene sottoposto alla misura degli arresti domiciliari (per evasione, rapina, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale) è stato trovato dai militari al di fuori della propria abitazione al momento del controllo.

Il 31enne era stato arrestato nuovamente lo scorso 12 luglio dai carabinieri della Stazione di Catanzaro Bellamena per una rapina. Secondo l’impostazione accusatoria, infatti, il giovane avrebbe aggredito un uomo con strattoni, pugni e schiaffi, costringendolo a consegnargli del denaro quantificato in 500 euro. Il rapinatore avrebbe ancora tentato di aprire il borsello della vittima senza riuscirci, prelevando però una custodia contenente occhiali da sole. A seguito di perquisizione domiciliare, sono stati poi rinvenuti un paio di occhiali, risultati essere quelli asportati nel corso della rapina, nonché una somma di denaro dell’importo di 600 euro, suddivisa in banconote da 50 euro che è stata sottoposta a sequestro. Il 31enne, come disposto dall’Autorità giudiziaria, è stato tradotto presso la casa circondariale di Catanzaro Siano. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.