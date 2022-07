Emergenza cinghiali, Gallo al vertice delle Regioni: «Parlamento se ne occupi subito»

la proposta

CATANZARO «Con tutti gli assessori regionali all’Agricoltura di Italia ci siamo ritrovati a Roma per una conferenza stampa che si è svolta in una clima un po’ surreale perché c’era il macigno pendente della crisi di governo, ma noi non andiamo a Roma di solito a fare conferenze stampa, o a perdere tempo». È quanto dichiarato dall’assessore regionale Gianluca Gallo al termine per commentare il vertice avuto al Cinsedo a Roma lo scorso giovedì sull’emergenza cinghiali in Italia, proprio in contemporanea con la crisi che ha portato alle dimissioni (poi respinte da Mattarella) del premier Mario Draghi.

«Se siamo arrivati a questo punto – ha riferito Gallo – è perché l’emergenza cinghiali ci viene trasmessa dai nostri agricoltori e dai territori. È un’emergenza che sta portando molti ad abbandonare la coltivazione, soprattutto nelle aree interne». Secondo l’assessore Gallo l’emergenza cinghiali in Calabria sta «causando l’abbandono di un territorio che invece ha bisogno di avere nell’agricoltura il proprio principale elemento economico».

«È un’emergenza condivisa da tutte le regioni del Paese – ha commentato l’assessore – ed è un’emergenza di natura economica per la Regione perché i danni sono tantissimi e paghiamo milioni e milioni di euro ogni anno per la pubblica incolumità. I sinistri stradali si moltiplicano. Non è un fatto isolato – ha ricordato Gallo – quello che è accaduto in questi ultimi giorni in Liguria, dove una bagnante è stata morsa da un cinghiale. Le aggressioni si moltiplicano».

Secondo l’assessore regionale all’Agricoltura questa è anche «un’emergenza sanitaria». «Si sta diffondendo l’epidemia di peste suina africana – ha avvertito l’assessore – che può comportare il blocco per l’intera filiera suinicola. Quindi siamo difronte a un gravissimo problema, a una gravissima emergenza».

«Da Roma non c’è consapevolezza – ha contestato l’assessore –, c’era un provvedimento di modifica alla legge 157 del 1992 che doveva essere varato attraverso un decreto legge e non è stato ancora fatto. Quindi abbiamo voluto portare l’attenzione su questo tema che è un tema lontano dal Parlamento ma è vicino ai territori».