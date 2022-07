Pomeriggio di sangue sulle strade calabresi: due morti nel Vibonese

la tragedia

Due incidenti stradali in poche ore, due feriti e due i morti nel Vibonese. È il bilancio di un pomeriggio tragico sulle strade calabresi. A Pannaconi, frazione di Cessaniti, un’auto con a bordo una coppia di anziani di 82 e 73 anni si è schiantata contro il muro di una chiesa. Sul posto i medici del 118 e un’eliambulanza, ma per i due anziani non c’è stato nulla da fare.

Un altro incidente si è verificato sulla statale 108 nei dintorni di Paola, nel Cosentino, dove, secondo una prima ricostruzione, due auto si sarebbero scontrate frontalmente – una si è ribaltata e l’altra è finita sul guardrail – provocando due feriti.