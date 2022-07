Zes, Giuseppe Romano nuovo commissario

La nomina

GIOIA TAURO È Giuseppe Romano il nuovo commissario per la Zona economica speciale dell’area calabrese. A nominarlo la ministra per il Sud, Mara Carfagna concordano la decisione con il presidente della Regione, Roberto Occhiuto.

A capo della Zes della Campania, l’avvocato amministrativista così prende le redini anche della Zona economica speciale calabrese subentrando al dimissionario Federico D’Andrea.

Già presidente dal 2015 del consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (ASsi) della provincia di Napoli, Romano è anche a capo della Confederazione italiana per lo sviluppo economico (Cise).

Tutti incarichi che indicano lo spessore del nuovo commissario della Zes Calabria a cui spetterà il compito gravoso di far recuperare il tempo perduto per rendere pienamente operativa la struttura e dirigere gli interventi poderosi programmati con le ingenti risorse europee a partire da quelle del Pnrr per rilanciare la Zes.