Da Letta a Renzi e poi Lupi e Paragone, il lungo (e “caldo”) weekend elettorale in Calabria. E lunedì torna Salvini

verso il 25 settembre

LAMEZIA TERME La Calabria si prepara a un lungo week end elettorale, con appendice lunedì. Dopo la visita odierna del leader del Movimento 5 Stelle, l’ex premier Giuseppe Conte, a Reggio Calabria, nel fine settimana la regione sarà il terminale di numerosi big della politica nazionale. L’appuntamento clou è sicuramente quello in programma domani sera a Reggio Calabria: alle ore 18,30 infatti il centrosinistra schiera a Piazza Duomo i suoi big, a partire dal segretario del Pd Enrico Letta, che sarà affiancato dai leader alleati di articolo 1, il ministro della Sanità Roberto Speranza e Pierluigi Bersani (Bersani peraltro già ad oggi è in Calabria, con tappe a Cosenza e a Lamezia Terme). Per i democrat e la coalizione è sicuramente l’evento traino in Calabria, l’occasione per lanciare un messaggio anche dalla nostra regione contro l’avanzata del centrodestra. Centrodestra che comunque non sta fermo: sempre domani in Calabria il leader di Noi con l’Italia – partito ora confluito nella lista “noi moderati” Maurizio lupi, che alle 16,30 è atteso a un’iniziativa a Reggio e replicherà poi alle 18,30 lamezia terme. Ma il centrodestra schiererà un altro big anche lunedì 19 settembre, il segretario della Lega Matteo Salvini, che è annunciato a Crotone alle ore 17 a Crotone (ieri era stata prevista anche una tappa di Salvini a Cosenza lunedì, tappa annullata per la concomitanza con il lutto cittadino per la scomparsa dell’arcivescovo Nolè). Giornata clou in Calabria tuttavia anche domenica: in mattinata a lamezia Terme ci sarà il leader di Italia Viva Matteo Renzi, “alfiere” del terzo polo con Carlo Calenda di Azione. Infine, torna in Calabria anche il leader di Italexit Gianluigi Paragone.