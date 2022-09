L’appello social di Occhiuto: dev’esserci un governo di centrodestra amico del nostro alla Regione – VIDEO

verso le elezioni

LAMEZIA TERME «Oggi niente Cittadella, giusto qualche carte da studiare. Sto andando in giro per la Calabria, avrò almeno 10 appuntamenti di campagna elettorale perché mancano 7 giorni al voto, un voto importantissimo per la nostra regione perché dobbiamo far vincere il centrodestra». Così su facebook il presidente della Regione Roberto Occhiuto. «Dev’esserci un governo di centrodestra amico del governo regionale. Per me – aggiunge Occhiuto – è ancora più importante che ci sia un grande risultato di Forza Italia perché questo consentirebbe al governo regionale di essere più forte e autorevole, per cui io mi impegnerò moltissimo in questi ultimi giorni. Se potete farlo anche voi», conclude Occhiuto rivolgendosi ai suoi followers. (redazione@corrierecal.it)