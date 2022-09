Loizzo a Irto: «Tra Salvini e Occhiuto concordia assoluta, pensi alla debacle del Pd»

lo scontro

COSENZA «Voglio rassicurare Nicola Irto, circa i rapporti politici e personali tra Matteo Salvini e Roberto Occhiuto: sono eccellenti». Lo afferma Simona Loizzo, capolista al collegio proporzionale della Camera per la Lega. «Irto farebbe bene a preoccuparsi del declino del Pd calabrese – dice Loizzo – che rischia di essere l’ultimo in Italia per percentuali. Un declino che parte da lontano e cioè dalle disastrose esperienze di governo regionale del suo partito che hanno lasciato la regione in ginocchio».