Locri, Fratelli d’Italia chiude la campagna elettorale. «La vera sfida si gioca con i calabresi che sono rimasti qui»

LOCRI Mentre a Roma il centrodestra chiudeva la campagna elettorale in Piazza del Popolo e sul palco a parlare agli italiani c’era Giorgia Meloni, a Locri in Piazza dei Martiri nello stesso momento si chiudeva la campagna elettorale regionale di Fratelli d’Italia. A fare da padrone di casa il sindaco Giovanni Calabrese, candidato alla Camera. Guidati dalla coordinatrice regionale Wanda Ferro e dall’assessore Fausto Orsomarso, anche loro candidati al Parlamento, i candidati alla Camera e Senato, Alfredo Antoniozzi, Giovanna Cusumano, Pasquale La Gamba, Maria Bottaro ed Ernesto Rapani, e ancora i coordinatori e dirigenti di FdI delle cinque province calabresi, i consiglieri regionali Giuseppe Neri, Antonio Montuoro e Luciana De Francesco, l’assessore regionale Filippo Pietropaolo, il parlamentare europeo Vincenzo Sofo; il coordinatore reggino Denis Nesci e il coordinatore reggino di Gioventù Nazionale Giuseppe Vacalebre. Collegato da Roma, inoltre, l’onorevole Giovanni Donzelli, che ha portato i suoi saluti in apertura.

Ferro: «La vera sfida si gioca con i calabresi che sono rimasti»

«Fratelli d’Italia ha dimostrato coerenza e lealtà», ha affermato Wanda Ferro, che ha spiegato: «Giorgia Meloni porta il messaggio di un partito che guarda alle priorità di questa nazione, una nazione che in questo momento sta vivendo la crisi del caro gas e del caro bollette. In una stagione dove bisogna investire sulle famiglie, sulla natalità, sui giovani, sugli anziani, su quello che in qualche modo può riportare l’Italia ad essere quella grande nazione che è, ma ancor di più dal Sud e quindi da Locri». «Fratelli d’Italia – ha spiegato Ferro – quando assume un impegno, lo onora sempre». «La vera sfida si gioca con i calabresi che sono rimasti in Calabria», ha detto Ferro che ha concluso: «Il cuore sarà quello che farà vincere Giorgia Meloni, la destra, Fratelli d’Italia, il Sud e al nostra Italia».

«Il declino non è un destino»

«Il declino non è un destino». Sul palco è stata ricordata più volte la frase pronunciata da Giorgia Meloni. E anche Fausto Orsomarso la ripete, spiegando: «Lo diciamo nel nostro slogan che il declino non sia un destino, le cose cambiano, ma dipende da noi. Stiamo girando tante piazze, c’è grande partecipazione. Già di questo siamo contenti. Nelle prossime ore vedremo il risultato». L’assessore regionale al turismo ha parlato inoltre di «speranze per il futuro». «Futuro – ha affermato Orsomarso – significa fare degli investimenti», ma anche «iniziare a raccontare una Calabria che non sia schiava dei pregiudizi».





«Il declino non è un destino, ma si può invertire la rotta grazie a persone serie, qualificate e perbene», ha sottolineato Giovanni Calabrese, che ha aggiunto: «Oggi qualcuno dice che in questa campagna elettorale non si parla di ‘ndrangheta, noi la ‘ndrangheta l’abbiamo sfidata in questa città con coraggio. E l’unica scorta che abbiamo avuto è quella dei cittadini che ci hanno sostenuto in questo percorso». «Fratelli d’Italia – ha detto il primo cittadino di Locri – ha dimostrato di essere un partito serio, coerente con una grande classe dirigente che sta lavorando molto bene in Calabria, in maggioranza con Roberto Occhiuto, con i nostri assessori Fausto Orsomarso e Filippo Pietropaolo e con la squadra di consiglieri regionali Giuseppe Neri, Luciana De Francesco e Antonio Montuoro. È una grande squadra, mi aspetto che anche i calabresi daranno la giusta attenzione a Giorgia Meloni. Ha un ottimo programma per portare l’Italia fuori dal declino in cui si trova in questo momento».