Riesame di Catanzaro: Cosenza designato dalla V commissione del Csm

Incarichi togati

CATANZARO Potrebbe essere Alfredo Cosenza il nuovo presidente della sezione penale di Catanzaro. Il giudice cosentino, dopo il suo incarico a capo della sezione penale di Cosenza, sarebbe il candidato principale a rivestire il nuovo ruolo occupato precedentemente da Giuseppe Valea. Quest’ultimo trasferito a Milano dopo l’inchiesta della Procura della Repubblica di Salerno che lo ha tirato in ballo.

La quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura ha infatti indicato a maggioranza il nome di Cosenza. In particolare per l’ex presidente della sezione penale del Tribunale di Paola si sono espressi tre membri della commissione. All’altro candidato Emma Sonni, giudice del tribunale di Lamezia Terme, è andato un solo voto.

Sarà ora il plenum del Consiglio superiore della magistratura a determinare chi occuperà il prestigioso incarico di presidente del Riesame.