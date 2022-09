Catanzaro, gara da 3,5 milioni di euro per la nuova sede dei Vigili del fuoco

l’appalto

ROMA La direzione regionale della Calabria dell’Agenzia del Demanio affida, con procedura aperta, servizi di progettazione e vari servizi tecnici (in parte opzionali) finalizzati alla realizzazione della nuova sede dei Vigili del Fuoco di Catanzaro (presso il Fondo Rustico Località Giulivetto). Più precisamente, la stazione appaltante mette in gara in lotto unico: i servizi di progettazione fattibilità tecnica economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, adempimenti Ainop, valutazione sostenibilità Esg, verifica preventiva dell’interesse archeologico e sorveglianza archeologica, analisi conoscitive e relativa attività legata al Building Information Modeling (Bim), nonché per l’incarico opzionale, ai sensi dell’art. 111 comma 1 del D.lgs. 50/2016 di direzione lavori, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, aggiornamento catastale, certificazione energetica e sorveglianza archeologica.

Il valore complessivo (incluso prestazioni opzionali) sfiora i 3,5 milioni di euro (esattamente 3.496.123,07 euro). Aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il servizio va concluso in massimo 275 giorni. Per le offerte c’è tempo fino al 26 ottobre prossimo.