Politiche, in Calabria alle ore 12 affluenza giù: ha votato il 12,8%, è il secondo peggiore dato a livello nazionale

il giorno delle elezioni

In Calabria alle ore 12 l’affluenza alle sezioni per le elezioni politiche registra il dato più basso a livello nazionale: secondo la rilevazione del ministero dell’Interno, infatti nella nostra regione finora ha votato solo il 12,82% degli aventi diritto, dato tra l’altro in flessione anche rispetto al precedente del 2018 (quando l’affluenza si attestò al 15,11 per cento). La media nazionale è intorno al 19% . Il dato peggiore dell’affluenza alle ore 12 lo presenta la Campania (12,4%). Per quanto riguarda la singole province della Calabria, in quella di Catanzaro ha votato 14,02% (nel 2018 la percentuale era stata il 16,25); a Cosenza il 13,54 (16,53); a Crotone il 12,19% (14,08); a Reggio Calabria l’11,49% (13,30) ed a Vibo Valentia il 12,29% (14,44). Il calo dei votanti, dunque, riguarda l’intero territorio regionale. La prossima rilevazione sull’affluenza verrà effettuata alle 19.