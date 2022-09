Elezioni in Calabria, entrano anche Loizzo e Bruno Bossio. Ecco tutti gli eletti

I risultati

LAMEZIA TERME Al termine della lunga giornata di spoglio delle elezioni per il rinnovo del Parlamento sono stati eletti i candidati in corsa per un seggio

Dodici complessivamente nei collegi plurinominali: otto alla Camera dei deputati, quattro al Senato della Repubblica. A questi si aggiungono due ai collegi uninominali del Senato e cinque all’uninominali alla Camera.

Questi i risultati definitivi pubblicati sul sito Eligendo del ministero dell’Interno con i seggi assegnati in Calabria alla Camera e al Senato.

Ecco i nomi definiti:

UNINOMINALI SENATO

Collegio Cosenza-Crotone – Ernesto Rapani (Fdi)

Collegio Catanzaro-Vibo-Reggio Calabria – Tilde Minasi (Lega)

UNINOMINALI CAMERA

Collegio Cosenza – Anna Laura Orrico (M5S)

Collegio Corigliano-Rossano/Crotone – Domenico Furgiuele (Lega)

Collegio Catanzaro – Wanda Ferro (Fdi)

Collegio Vibo-Gioia Tauro – Giovanni Arruzzolo (FI)

Collegio Reggio-Locri – Francesco Cannizzaro (FI)

PLURINOMINALE SENATO

I quattro eletti nei collegi plurinominali sono: Fausto Orsomarso (Fratelli d’Italia), Mario Occhiuto (Forza Italia), Roberto Scarpinato (M5S) e Nicola Irto (Partito democratico).

PLURINOMINALE CAMERA

Gli otto parlamentari eletti al proporzionale per la Camera dei deputati sono Alfredo Antoniozzi (Fdi), Eugenia Roccella (Fdi), Giuseppe Mangialavori (FI), Simona Loizzo (Lega), Federico Cafiero De Raho (M5S), Vittoria Baldino (M5S), Nico Stumpo (Pd), Enza Bruno Bossio (Pd).