Orsomarso: «Ci auguriamo che la Calabria sarà protagonista nell’azione di governo nazionale»

il commento

LAMEZIA TERME Con Giorgia Meloni «da Bolzano a Palermo è stato un lavoro lungo che allarga le maglie di quella che è la tradizione storica, la destra italiana». Così l’esponente di Fratelli d’Italia e assessore regionale Fausto Orsomarso, ospite su “L’altro Corriere Tv” (canale 75) a “L’altra Politica-Speciale elezioni”. Con la leader di Fratelli d’Italia, afferma Orsomarso «siamo entrati nei libri delle pagine di storia».

Analizzando il voto l’ormai neo senatore osserva: «In tutta Italia, ma anche soprattutto in Calabria la prima grande preoccupazione è il dato dell’astensionismo. Dispiace per chi invece crede nella democrazia e che bisogna mettere in sicurezza l’Italia».

«Ci sarebbe da ringraziare tanti giovani, uomini e donne che in questi anni mi hanno permesso di stare nelle istituzioni», ha detto Orsomarso, che non si è sbilanciato su quello che accadrà negli equilibri regionali dopo il risultato conseguito dal partito di Giorgia Meloni anche in Calabria. «C’è da fare ancora qualche analisi», ha detto l’assessore regionale, che ha anche sottolineato: «Noi siamo prima forza politica della Calabria», ma ha ribadito che «non c’è una prova muscolare di forza di campo per occupare spazio». E ha poi richiamato l’importanza del ruolo dell’assessore regionale meloniano Filippo Pietropaolo, per il quale non ha escluso la possibilità di un ampliamento delle deleghe. Parlando poi del ruolo della Calabria nelle dinamiche nazionali, Orsomarso ha detto: «Ci auguriamo che la Calabria sarà protagonista anche nell’azione di governo nazionale». «Noi – ha concluso – dobbiamo essere all’altezza, scegliere quali politiche vanno fatte al sud e quali investimenti fare. Giorgia Meloni è la migliore rassicurazione rispetto a questo».