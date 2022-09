Rapine, un 54enne cosentino condannato in via definitiva a Teramo

il provvedimento

TERAMO Questa mattina la polizia di Teramo, in esecuzione di due distinti provvedimenti restrittivi, ha tratto in arresto due uomini. Il primo provvedimento, emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Macerata interessa un 54enne, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, per una rapina avvenuta nel 2008 in provincia di Macerata, nelle Marche. L’uomo dovrà scontare la pena definitiva di 5 anni e mesi 6 di reclusione. Il provvedimento è stato eseguito con l’ausilio della squadra mobile della polizia di Cosenza, in Calabria, località dove l’uomo si è trasferito da poco, a casa dei genitori.