Su Eligendo “sparisce” il seggio di Enza Bruno Bossio

politiche 2022

COSENZA Il giallo si materializza nel pomeriggio, in contemporanea o quasi con la notizia diffusa da Roberto Calderoli che annuncia la “riassegnazione” del seggio a Umberto Bossi, dopo i riconteggi. Da Bossi a Bossio il passo è, in realtà lunghissimo – politicamente e geograficamente – e l’esito è opposto: consultando il portale elettorale si nota, infatti, la “scomparsa” di un seggio assegnato al Partito democratico nel proporzionale e l’aggiunta di un posto per il Movimento Cinquestelle.

Resterebbe, dunque, invariata l’elezione di Nico Stumpo, primo nel listino bloccato, mentre svanirebbe (condizionale d’obbligo) quello che pareva assegnato alla deputata dem cosentina, che avrebbe così iniziato il proprio terzo mandato.

Il colpo di scena consegna anche un cambiamento in peggio per la rappresentanza calabrese. I tre posti dei contiani sono assegnati a Federico Cafiero de Raho, Vittoria Baldino e Riccardo Tucci, e l’opzione (forzata) di de Raho per l’Emilia libererebbe una postazione per Anna Laura Orrico, che il seggio se lo è conquistato per conto suo sconfiggendo Andrea Gentile e Vittorio Pecoraro nell’uninominale del collegio Cosenza-Tirreno.

Le (tante) ipotesi sul seggio perso dal Pd

Seguono varie ipotesi legate all’interpretazione dell’astruso meccanismo elettorale. La prima: il seggio non assegnabile al listino cinquestelle calabrese (che ha quattro posti, dunque nessuno dopo Orrico) potrebbe andare a un’altra regione. La seconda: il posto vacante andrebbe a Elisa Scutellà (“migliore perdente” nei collegi uninominali per il M5S). La terza: Cafiero de Raho diventerebbe a tutti gli effetti un deputato calabrese, per via della revisione del meccanismo dei resti. La quarta: seggio al candidato supplente Alessandro Melicchio. Una varietà che testimonia le difficoltà di interpretazione anche da parte di osservatori politici ed esperti. Si vedrà: la sorpresa, per ora, è l’esclusione di Bruno Bossio, che lascerebbe il centrosinistra con un solo deputato eletto. Invariati, invece, i parlamentari eletti nel centrodestra (Wanda Ferro e Alfredo Antoniozzi per Fdi, Giuseppe Mangialavori per Fi, Simona Loizzo per la Lega).