Covid, 837 nuovi casi e 553 guariti. Nessun decesso nel bollettino – GRAFICO

i dati

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.784.542 (+4.520).Le persone risultate positive al Coronavirus sono 557.231 (+837) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2540 (30 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2505 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 92511 (92130 guariti, 381 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 31512 (54 in reparto, 2 in terapia intensiva, 31456 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128105 (126805 guariti, 1300 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 421 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 416 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 55149 (54884 guariti, 265 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1966 (25 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1940 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 189244 (188387 guariti, 857 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 586 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 578 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48258 (48072 guariti, 186 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica 442 nuovi soggetti positivi di cui 4 fuori regione. L’Asp di Reggio Calabria comunica 158 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione. Si comunica che ieri, per mero errore materiale, sono stati inseriti come totale dei tamponi eseguiti 3772862 anziché 3780022.