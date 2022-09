Covid, tre morti e 843 nuovi casi in Calabria. Positivo oltre un quinto dei tamponi

Il bollettino

CATANZARO In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3788533 (+3.991). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 558074 (+843) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2561 (27 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2529 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 92619 (92238 guariti, 381 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 31627 (59 in reparto, 1 in terapia intensiva, 31567 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128411 (127108 guariti, 1303 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 432 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 427 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 55187 (54922 guariti, 265 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1950 (27 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1922 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 189469 (188612 guariti, 857 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 604 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 596 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48266 (48080 guariti, 186 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 130 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 426 nuovi soggetti positivi di cui 5 fuori regione.

L’ASP di Reggio Calabria comunica 212 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.