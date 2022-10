Occhiuto alla festa di Cannizzaro: ora la Calabria è più autorevole nei confronti del governo centrale

il dopo voto

REGGIO CALABRIA Un brindisi in piazza insieme ad un migliaio di iscritti e simpatizzanti di Forza Italia per dire grazie del sostegno e dell’impegno profuso da Reggio Calabria e dalla provincia per il raggiungimento di un risultato che ha visto il partito raddoppiare sul piano regionale il dato elettorale nazionale. Francesco Cannizzaro ha festeggiato a Reggio con un brindisi in piazza la sua rielezione alla Camera. Insieme a lui il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e numerosi esponenti del partito e del centrodestra. “La presenza di Roberto Occhiuto – ha detto Cannizzaro – testimonia l’ impegno del presidente per Reggio Calabria. Il lavoro che sta svolgendo il presidente ha cambiato la Calabria, con forti segnali di discontinuità rispetto al passato. E il brindisi di stasera in piazza è simbolicamente rivolto a Reggio, al territorio metropolitano ed all’intera Calabria, oggi considerata in modo assolutamente diverso rispetto al passato”. Il deputato ha parlato di “una nuova sfida: quella – ha detto – del rilancio e del risorgimento di questa città, che presto dovrà tornare ad essere governata, come merita, dal centrodestra”. Il presidente Occhiuto ha iniziato il suo intervento rivolgendo un “grazie a Reggio Calabria per l’affetto straordinario che ha dimostrato. Sono qui per ringraziare il grande cuore di Reggio. Una città che, grazie al lavoro straordinario di Ciccio Cannizzaro, ci ha consentito un risultato altrettanto straordinario. Le elezioni politiche erano molto importanti per il Governo regionale e, grazie al risultato ottenuto anche per l’apporto di Reggio e della provincia, potremo avere come Regione maggiore autorevolezza nei confronti del Governo centrale. Un’autorevolezza che ci dà la possibilità di pretendere maggiore attenzione per la Calabria. Per quanto ci riguarda, abbiamo molto da lavorare soprattutto sulla sanità, che è il settore più difficile ed in difficoltà”. Occhiuto, nel suo intervento, ha anche confessato un desiderio. “Mi farebbe piacere – ha detto – conquistare la fiducia e l’amore crescente di Reggio Calabria. Anzi, spero che a conclusione del mio mandato, alla luce delle cose che avrò fatto, la nuova amministrazione comunale di Reggio mi attribuisca la cittadinanza onoraria”.