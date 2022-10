Si ribalta un tir, chiuso un tratto della statale “Silana di Cariati”

l’intervento

COSENZA La strada statale 108 bis ”Silana di Cariati” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, per consentire il recupero di un mezzo pesante che si è ribaltato all’altezza del km 40,800, tra San Giovanni in Fiore e Casali del Manco, in provincia di Cosenza. Il traffico è provvisoriamente deviato sulla viabilità provinciale dallo svincolo di Quaresima allo svincolo di Silvana Manzio. Il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine sono presenti sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.