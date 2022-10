L’appello di Loizzo ai parlamentari eletti in Calabria: «Ora facciamo squadra»

l’impegno

COSENZA «Chiedo a tutti i parlamentari calabresi eletti di fare squadra per sostenere, insieme, ogni iniziativa atta a dare sviluppo e sostegno alla nostra regione». Lo afferma Simona Loizzo, deputato della Lega. «Non chiedo affatto una confusione dei ruoli – dice Loizzo – perché rispetto le idee e le posizioni politiche di ognuno. È giusto difendere i ruoli democratici di opposizione ma la Calabria ha bisogno del sostegno di tutti. Nei prossimi mesi potranno esserci al vaglio del Parlamento misure capaci di intervenire sul gap infrastrutturale della regione ed è importante che su questi temi, che non riguardano certo solo la maggioranza, possano esserci convergenze. Il contributo dei parlamentari di opposizione potrà essere prezioso anche in fase migliorativa e portare a compimento misure utili per tutti i cittadini».

«Personalmente mi impegnerò con umiltà – dice Loizzo – a favore dei comuni e delle amministrazioni locali senza guardare in alcun modo al colore politico ma pensando al bene comune».