Rende, esplode una bombola, 30enne gravemente ustionato

l’esplosione

RENDE È stato traferito in un centro grandi ustionati un ragazzo di 30 anni rimasto coinvolto nell’esplosione di una bombola a gas.

Il 30enne aveva fatto rifornimento da un distributore riempiendo la bombola (pratica, tra l’altro, illegale) e trasportandola nella propria auto.

Proprio durante il trasporto, in seguito all’accensione di una sigaretta, la bombola è esplosa e il giovane ha fatto in tempo a uscire dalla vettura ma è rimasto gravemente ustionato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per sedare il rogo causato dall’esplosione e mettere la zona in sicurezza. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri.