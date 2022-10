Occhiuto firma il Cis per gli aeroporti calabresi. «Dal Governo oltre 215 milioni» – VIDEO

I finanziamenti

ROMA «Oggi sono a Roma, e la Calabria può festeggiare un intervento storico, che porterà nella nostra Regione risorse e opportunità». Lo annuncia Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria che aggiunge: «Al termine del Tavolo istituzionale CIS Calabria “Volare”, infatti, ho sottoscritto con la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, un Contratto interistituzionale di sviluppo per il rilancio degli aeroporti calabresi».

Il governatore della Calabria Roberto Occhiuto con il ministro del Sud Mara Carfagna



«Grazie a questo importante accordo – spiega Occhiuto – la Regione potrà stanziare 129 milioni e 875 mila euro, provenienti dal Fondo sviluppo e coesione, per diverse iniziative che interesseranno i tre scali di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria. A queste risorse vanno aggiunti i 25 milioni di euro già previsti nel bilancio dello Stato per l’aeroporto “Tito Minniti”, più ulteriori 60 milioni e 625 mila euro che saranno messi in campo da Sacal».

«Un pacchetto da 215 milioni e 500 mila euro – conclude il governatore – che ci permetterà nei prossimi anni di far crescere, proporzionalmente, tutti gli aeroporti della Calabria. Ci candidiamo a diventare la maggiore meta turistica del Mezzogiorno».

Mangialavori: «Intervento storico per la Calabria»

«La Calabria può celebrare un altro intervento storico: più di 215 milioni di euro per il definitivo rilancio degli aeroporti calabresi. È un altro traguardo eccezionale raggiunto dalla Giunta guidata da Roberto Occhiuto, un governo che, passo dopo passo, sta cambiando il volto della Calabria». Così il coordinatore regionale di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori. «Il governatore – spiega Mangialavori – ha appena sottoscritto con la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, un Contratto interistituzionale di sviluppo dedicato agli scali regionali. Un accordo in base al quale la Regione Calabria potrà investire circa 130 milioni, provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione, per gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. Investimenti a cui vanno aggiunti i 25 milioni già previsti per l’Aeroporto dello Stretto e i quasi 61 milioni stanziati da Sacal».

«Si tratta – conclude il coordinatore azzurro – di fondi straordinari che favoriranno in modo deciso lo sviluppo dei tre aeroporti regionali. L’obiettivo finale, già dichiarato dal presidente Occhiuto, è ambizioso ma alla nostra portata: trasformare la Calabria nella più importante meta turistica del Sud. La strada intrapresa è quella giusta».

Mancuso: «Attenzione alle infrastrutture»

«L’attenzione della Regione sul sistema delle nostre infrastrutture fondamentali, trova un’altra plastica dimostrazione di fattivo dinamismo, ottenendo più di 215 milioni di euro per il potenziamento dei tre scali aeroportuali». Lo afferma, in una nota, il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, che aggiunge: «Il Contratto interistituzionale di sviluppo per gli aeroporti di Lamezia, Reggio e Crotone, siglato dal presidente Occhiuto con la ministra per il Sud e Mara Carfagna, prevede fondi che sosteranno il diritto alla mobilità dei calabresi, daranno slancio agli scali aeroportuali e decisive prospettive di ulteriore sviluppo turistico a una delle più belle regioni d’Europa, che mette a disposizione dell’umanità un formidabile patrimonio di natura e cultura».