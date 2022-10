L’iniziativa

SAN MARCO ARGENTANO I Carabinieri della Stazione di San Marco Argentano hanno svolto alcuni incontri con la popolazione locale finalizzati ad informare e prevenire i fenomeni predatori conseguenti a truffe, ai quali sono particolarmente soggetti gli anziani.

I momenti di incontro si sono svolti a conclusione delle celebrazioni domenicali, con la cooperazione dei parroci preventivamente informati, i quali hanno anticipato l’iniziativa durante l’omelia.

In particolare domenica 02 ottobre, alle ore 10:30 presso la Cattedrale di San Marco Argentano, ed alle ore 12:30 presso la Chiesa della Beata Vergine del Monte Carmelo in contrada Cimino del medesimo comune, a conclusione delle Sante Messe, il Lgt. CS Conti Fernando ed il Lgt. Maiorano Francesco, rispettivamente Comandante e sottordine della locale Stazione, hanno condiviso con le famiglie ed in particolare con i numerosi anziani presenti (oltre 150 tra cui il presidente del locale circolo di aggregazione “La terza età”), un momento di riflessione avente ad oggetto il particolare fenomeno delinquenziale, esemplificando fatti di cronaca ove è intervenuta l’Arma, spiegando le modalità con cui sono perpetrate le truffe, sensibilizzando la popolazione a contattare il 112 laddove resa destinataria di truffe evidenti che spesso fanno leva sui sentimenti delle persone più fragili o perpetrati da falsi appartenenti alle forze dell’ordine e distribuendo, infine, un apposito vademecum realizzato per orientare, sin dalle prime fasi, il comportamento delle potenziali vittime.