Cosenza, Maria Donata Tortorici è la nuova presidente dei Lions Club Castello Svevo

nuovo anno sociale

COSENZA Con la celebrazione della XXV Charter ha avuto inizio ufficialmente l’anno sociale 2022/2023 del Lions Club Cosenza Castello Svevo. Nella splendida cornice di Villa Rendano, Gaetano Liguori, presidente del club negli ultimi due anni di attività, ha ceduto a Maria Donata Tortorici, che guiderà il club nell’anno sociale 2022/2023, il distintivo e il martelletto del club. Particolare valore emotivo ha rivestito questa manifestazione in tutti i soci e nella presidente neo eletta in quanto è coincisa con il venticinquesimo compleanno del Club, guidato, nell’anno della sua costituzione, proprio da una giovanissima Maria Donata Tortorici.

Hanno presenziato alla cerimonia, oltre ai tanti soci del club e del distretto e alle rappresentanze delle Associazioni cittadine e dei club service che animano la vita culturale della città dei Bruzi, le massime autorità lionistiche, a livello distrettuale, in primis il Governatore Franco Scarpino, circoscrizionali e di zona, e numerosi presidenti dei clubs Lions che operano nel territorio.

Nel suo saluto il presidente uscente Gaetano Liguori ha evidenziato come il passaggio della Campana non sia altro che «una gara che ha solo traguardi intermedi, per fare rifornimento e rifocillarsi, ma senza soluzione di continuità, in una staffetta senza fine che dura da 105 anni…». Nella sua relazione consuntiva ha tracciato il bilancio più che lusinghiero del passato anno lionistico, in cui sono stati realizzati oltre 50 service, tutti di grande valore sociale. Proprio le condizioni di disagio, avvertite in modo particolare dai cittadini più bisognosi, hanno moltiplicato gli sforzi dei soci che sono riusciti a mettere in campo iniziative a tutela delle fasce più deboli della popolazione, sottolineando al riguardo l’attenzione che il club ha posto anche nei confronti dei giovani.

La neo presidente, dopo essersi complimentata con il presidente uscente per le attività svolte, ha centrato il suo discorso sui valori e sulle risorse umane e professionali presenti nel Lions Club Cosenza Castello Svevo che saranno sempre al servizio del territorio in continuità con il percorso tracciato negli anni passati, ponendo una particolare attenzione alla relazione con gli attori sociali e le istituzioni del territorio. Ha successivamente presentato lo staff che la affiancherà nel nuovo anno sociale: primo vice presidente Saverio Daniele; segretario Angela Piattelli; tesoriere Roberto Coscarelli; cerimoniere Nadja Alessio; consiglieri Tina Spizzirri Marzo, Achille Morcavallo, Edoardo D’andrea, Adriana Baglio, Francesco Petrelli, Eugenio Veltri, Emilia Pietramala, Fiore Gaudio, Bruna Canonaco, Patrizia Florio; presidente comitato soci Francesco De Marco; presidente comitato service Roberto De Donato; addetto stampa Francesca Daniele; officer telematico Patrizio Labardi; censore Bruno Tucci; revisori dei conti Luigi Marino, Guerino Preite, Giovanni Bastone; componenti comitato soc: Bruno Budelacci, Alessandra Manfredi.

I lavori sono proseguiti con gli interventi delle cariche Lions presenti. Sono intervenuti il presidente di zona Roberto Siciliano, il presidente della IX circoscrizione Achille Morcavallo, i past governatori del Distretto 108YA Renato Rivieccio e Nicola Clausi, il primo vice governatore Tommaso Di Napoli. I lavori si sono conclusi con l’indirizzo di saluto e un augurio alla neo presidente del Governatore del Distretto 108YA, Franco Scarpino.