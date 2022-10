Occhiuto incontra l’amministratore delegato di Trenitalia: «Intesa per sterilizzare gli aumenti sugli abbonamenti»

il summit

ROMA «Questo pomeriggio, in seguito alla delibera approvata dalla Giunta regionale la scorsa settimana, ho incontrato a Roma l’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi. Lo avevo annunciato ed oggi ho ratificato l’intesa per sterilizzare gli aumenti sugli abbonamenti per il trasporto pubblico locale su ferro in Calabria. Dal primo novembre il costo degli abbonamenti sarà, dunque, in linea con quello degli scorsi mesi. E chi ha già acquistato o acquisterà l’abbonamento per il mese di ottobre potrà chiedere il rimborso della parte eccedente le normali tariffe direttamente a Trenitalia. I pendolari calabresi non pagheranno un euro in più per viaggiare all’interno della Regione. Con l’ad di Trenitalia ho affrontato anche il tema del parco treni, che in Calabria è assai vetusto, con convogli spesso vecchi anche di 40 anni. Lavoreremo con Trenitalia e con il Gruppo Ferrovie dello Stato per avere già nel 2023 nuovi treni Pop, nuovi Intercity, un collegamento migliore tra Crotone, l’alto Jonio e Sibari – per valorizzare sempre più la linea Sibari-Bolzano -, l’elettrificazione della linea ferrata Jonica e un rafforzamento della struttura territoriale di Trenitalia in Calabria. La Regione è pronta a fare la sua parte». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.