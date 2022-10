Infrastrutture, la Calabria fa il punto sulle priorità e lo sviluppo

l’incontro

LAMEZIA TERME Si terrà il prossimo lunedì 10 ottobre 2022, in presenza presso la sede di Unioncamere Calabria a Lamezia Terme in via delle Nazioni, 24 e da remoto tramite Zoom Meetings, dalle 10.00 alle 13.00, l’evento dal titolo “Le priorità infrastrutturali per il sistema economico calabrese” organizzato e promosso da Unioncamere Calabria e dalle Camere di commercio calabresi con il supporto tecnico-scientifico di Uniontrasporti.

L’appuntamento rientra in un “Roadshow camerale” sui temi infrastrutturali che coinvolge i territori regionali aderenti al Programma Infrastrutture promosso da Unioncamere italiana attraverso il Fondo di Perequazione 2019 e corona una serie di eventi territoriali che, attraverso la concertazione con il sistema imprenditoriale e la collaborazione delle cinque Camere di commercio calabresi, hanno animato il confronto sul tema delle infrastrutture materiali e digitali, con una visione centrata sul territorio regionale.

Unioncamere Calabria e le Camere di commercio calabresi, con il supporto tecnico-scientifico di Uniontrasporti, hanno lavorato in sinergia con l’obiettivo di confermare il ruolo attivo del sistema camerale al disegno di una strategia di medio-lungo periodo sullo sviluppo infrastrutturale regionale e questo evento rappresenta l’avvio di un percorso di condivisione con il Governo regionale, i Rappresentanti istituzionali e gli attori chiave che operano sul territorio.

L’evento in programma il prossimo lunedì 10 ottobre a Lamezia Terme sarà l’occasione per presentare il “Libro Bianco delle priorità infrastrutturali della Calabria”, un documento che restituisce una sintesi regionale rispetto alle opere necessarie al sistema imprenditoriale per superare la crisi in atto e recuperare competitività sui mercati nazionali e internazionali e il progetto territoriale strategico a valenza regionale “Lo sviluppo del sistema portuale e del retroporto di Gioia Tauro: il valore per il territorio, le risorse per lo sviluppo e gli impatti sull’economia”.

L’agenda dei lavori prenderà avvio con i saluti istituzionali del Presidente di Unioncamere Calabria, Antonino Tramontana e del Segretario Generale di Unioncamere Calabria, Erminia Giorno.

Agli interventi tecnici curati da Rosanna Guzzo, Responsabile Area Progetti Uniontrasporti Scrl e Anna Arianna Buonfanti, Senior Researcher Ufficio Maritime Economy Centro Studi SRM seguirà una tavola rotonda con un ricco programma di interventi da parte di esponenti del mondo economico e delle infrastrutture di trasporto e di logistica regionali: Ernesto Ferraro, Amministratore Unico Ferrovie della Calabria s.r.l.; Michele Volpicella, Responsabile sviluppo e commercializzazione territoriale sud ovest RFI – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.; Maurizio Fanelli, Direttore business regionale Calabria Trenitalia s.p.a.; Mario Paolo Mega, Presidente Autorità di Sistema Portuale dello Stretto; Andrea Agostinelli, Presidente Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio; Pierluigi Carbone, Regional Manager Open Fiber Calabria.

Concluderà i lavori Mario Dolce, Assessore alle Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Calabria.