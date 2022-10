Loizzo: «Il Parlamento affronti la riforma della Giustizia»

La proposta

CATANZARO «Spero che la legislatura che inizia giovedì affronti il problema delle garanzie costituzionali dei cittadini con una riforma della giustizia moderna». Lo afferma Simona Loizzo, deputato della Lega che aggiunge: «Dobbiamo tenere conto della necessità di mantenere l’autonomia della magistratura e di rafforzarla affrontando nel contempo una serie di emergenze».

«Bisogna mettere mano alla custodia cautelare limitandola al massimo – dice Loizzo – nel principio della presunzione di innocenza. Confido in una depenalizzazione di tanti reati minori anche per consentire ai magistrati di occuparsi dei reati più importanti».

«I temi referendari, dalla separazione delle carriere all’abolizione della Severino vanno realizzati – sottolinea- così come la riforma della composizione del CSM. Il Parlamento dovrebbe affrontare anche la questione delle pene alternative, con un incremento delle carcerazioni domiciliarie, per mettere mano al sovraffollamento degli istituti penitenziari».

«Dobbiamo agire nella consapevolezza di essere il Paese delle grandi tradizioni giuridiche – conclude Loizzo – nel rispetto assoluto della magistratura che è parte essenziale del nostro ordinamento costituzionale».