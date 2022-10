Solidarietà a Maropati, il Midu aiuta il “Cenacolo”

L’iniziativa

REGGIO CALABRIA La Calabria chiama e la Puglia risponde come sempre quando c’è bisogno di solidarietà. Il “Midu Sport handicap Puglia”, Movimento Italiano Diritti Umani, ha donato un congelatore grande per aiutare la Casa di Accoglienza “Il Cenacolo” di Maropati in provincia di Reggio Calabria, che si occupa da 22 anni di assistenza ai disabili e a tutte quelle persone che si trovano in difficoltà, con grande dedizione. L’iniziativa è stata promossa dal tennista salentino Salvatore Caputo del “Midu”, da 33 anni impegnato in attività sociali e sportive in Italia e all’estero, ricevendo vari riconoscimenti.

Le tenniste del ct Bivongi Azzurra Zanino, Chiara Alfarano e la maestra Maria Verbaro con Salvatore Caputo e Raffaele Miglietta



Negli anni 90′ portò per la prima volta il tennis in carrozzina in vari paesi, soprattutto a Bivongi dove il Circolo Tennis organizzò una bellissima festa di sport, cultura, sociale, e di solidarietà. «Sono contento che come umile cittadino di aver risposto a una chiamata di solidarietà», ha commentato Salvatore Caputo.