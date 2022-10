Esordio stagionale con vittoria per il Basketball Lamezia al Palasparti contro Napoli

la gara

LAMEZIA TERME Inizia con il piede giusto la stagione in serie C Gold per il Basketball Lamezia Terme, che supera senza grossi affanni la giovane formazione del Napoli. A bordo campo a guardare i compagni l’ultimo arrivato in casa gialloblu, il centro Seye, con quintetto iniziale per coach Di Martino che vede Monier, Vita Sadi, Kobets, Biasich, Tagliano. La squadra campana propone invece Spera, Mastroianni, Culum, Zaccaro, seye. Gialloblu che partono subito in palla da dietro e dentro l’arco, con un parziale di 10-0 che costringe coach Di Lorenzo al primo time out dopo neanche 2 minuti di gioco. Le due squadre vanno a velocità e percentuali al tiro diverse, ed il primo quarto si chiude con le fenici gialloblu in pieno controllo della gara sul 31-10.Mood della partita che non muta anche nel secondo parziale, con coach Di Martino a sfruttare a fondo le rotazioni per poter anche gestire il minutaggio dei vari giocatori essendo la prima uscita ufficiale stagionale. Al riposo lungo si va sul 56-24, con tra i padroni di casa tre giocatori in doppia cifra (Biasich 14, Vita Sadi 13, Kobets 12) e negli ospiti solo Naddeo ad aver messo più di due canestri (9 punti).Nel terzo quarto anche sul +35 il tecnico della formazione lametina richiama i suoi in occasione di qualche palla persa troppo leggermente, mentre sotto canestro Vita Sadi tratta ogni rimbalzo come se la gara fosse ancor in bilico. All’ultimo riposo il tabellone indica 74-36, con quindi ultimo parziale che serve alle due squadre sostanzialmente per livellare le statistiche individuali.Negli ultimi 110 secondi passerella anche per le giovani fenici lametine Verso, Fazzari e Augello, con in entrambe le formazioni in campo gli elementi più giovani vogliosi di giocarsela fino alla fine. Partita che si chiude sul 96-67, con foto vittoria di squadra e società insieme alle rappresentanti lametine dell’Avis. Nel prossimo turno la formazione lametina andrà a far visita alla Cestistica Benevento, con palla a due fissate per le 18 di domenica 16 ottobre.

Il Tabellino

GOLEMSOFTWARE BASKETBALL LAMEZIA – C.P. NAPOLI 96-67(31-10, 56-24, 74-36)



GOLEMSOFTWARE BASKETBALL LAMEZIA: Biasich 26, Molinaro 3, Fazzari, Monier 8, Datouwei 9, Augello, Vita Sadi 22, Kobets 14, Lopez 4, Verso, Miscimarra, Morabito, Tagliano 10.Coach: Di Martino.



CENTRO BASKET PIANURA BASKET: Mansi 5, Spera, Petrazzuolo, Sveldezza 8, Naddeo 14, Innocente, Crescenzi, Canale 2, Mastroianni 16, Culum 2, Zaccaro 2, Seye 18.Coach: Di Lorenzo.