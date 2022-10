Consorzio di bonifica dello Jonio cosentino, nulla di fatto dalla Regione. 106 ancora occupata

malcontento e riunioni

CORIGLIANO ROSSANO Non è servito a nulla il tavolo improvvisato in regione nel pomeriggio dopo la protesta delle maestranze del consorzio di bonifica dello Jonio cosentino. Gli operai stamattina hanno occupato la statale 106 all’altezza dello svincolo di Trebisacce nord e dopo qualche ora si è materializzata l’opportunità di un incontro con il presidente del consorzio in Cittadella a Catanzaro. Dal vertice al quale erano presenti i sindacati confederali è emerso il nulla di fatto e così i lavoratori hanno subito rioccupato la statale 106 dove il sit in di protesta proseguirà ad oltranza. Le maestranze lamentano sei mesi di stipendi arretrati e molti operai sono in preda alla disperazione.

Intanto per venerdì prossimo il presidente della Regione ha convocato Cgil, Cisl e Uil per affrontare l’argomento consorzi ed un’ipotesi di revisione. Lo rendono noto dalla Cgil. (lu.la)