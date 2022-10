È dedicato a Brecht il nuovo laboratorio teatrale di Max Mazzotta

Teatro

RENDE Partirà alla fine di ottobre il nuovo laboratorio organizzato da Libero Teatro in collaborazione con Disu – Dipartimento di Studi Umanistici Unical e diretto dall’attore e regista Max Mazzotta sulle opere teatrali di Bertold Brecht. Il corso per allievi attori, che si terrà all’Unical fino al mese di maggio, è rivolto a studenti universitari, giovani artisti, interpreti ed esecutori, e terminerà con l’allestimento e la messinscena di uno spettacolo teatrale. «Brecht è un regista e drammaturgo, ma i suoi testi, i suoi scritti, la sua idea di teatro, sono anche materiale didattico», spiega Mazzotta. «I suoi insegnamenti danno, a chi vuole avvicinarsi al teatro, – continua il regista – la possibilità di affinare l’osservazione con uno sguardo all’arte scenica distaccato e totale, capace di svelare la profondità di ogni suo senso estetico».

Il laboratorio è incentrato su lezioni teoriche e pratiche di improvvisazione, studio dei testi teatrali, recitazione e interpretazione dei personaggi brechtiani, canto, training fisico e vocale, elementi di danza e coreografia a cura anche di professionisti del settore che affiancheranno il regista durante il percorso formativo. Lo studio sulle poetiche teatrali e sulla storia del teatro invece si avvarrà della collaborazione di docenti del Dams Unical.

In particolare il laboratorio è diviso in due fasi: una prima fase da ottobre 2022 a febbraio 2023 con due-tre incontri a settimana ed una seconda fase da marzo a maggio 2023 con quattro-sei incontri a settimana. È aperto ad un massimo di quindici aspiranti attori (studenti e non) e dodici stagisti/tirocinanti Unical. Nella selezione degli stagisti saranno privilegiati tesisti e studenti con esigenze didattiche direttamente correlate all’argomento trattato.

A fine corso sarà rilasciato a chi ne farà richiesta un Attestato di Partecipazione e gli studenti Unical iscritti al Disu potranno richiedere i crediti formativi (Cfu) o partecipare come tirocinanti. I giorni, gli orari e i costi del laboratorio saranno comunicati durante il primo incontro conoscitivo che si svolgerà giovedì 20 ottobre 2022 alle ore 18 all’Unical.

Per partecipare al laboratorio bisogna candidarsi inviando a scopo conoscitivo una breve lettera motivazionale all’indirizzo della compagnia info@liberoteatro.org con oggetto “Candidatura al Laboratorio teatrale 2022/2023” aggiungendo alla mail i propri dati anagrafici e di residenza e se studenti Unical anche l’anno e il corso di laurea, entro venerdì 15 ottobre 2022. I candidati riceveranno una mail di convocazione per un primo incontro individuale di valutazione con il regista e curatore Max Mazzotta e i suoi assistenti.

Fondato a fine anni novanta dall’attore e regista Maxmilian Mazzotta – diplomato nel 1995 alla Scuola di recitazione del Piccolo di Milano – Libero Teatro nasce nell’ateneo calabrese (Unical) ed è composto da diverse figure professionali. Dal 2011 le attività della compagnia si sono trasferite nel Piccolo Teatro Unical. Da sempre Libero Teatro collabora con Disu e Cams nel campo della didattica teatrale contribuendo in maniera significativa alla formazione pratica di chi sceglie percorsi teatrali e di spettacolo. Tra le peculiarità del lavoro poetico e di ricerca della compagnia: l’interesse a rielaborare opere dei grandi maestri del teatro classico e moderno come W. Shakespeare, S. Beckett, B. Brecht, C. Marlowe, L. Pirandello e altri ancora; l’elaborazione drammaturgica in chiave metateatrale sia di testi conosciuti che di inediti firmati da Max Mazzotta, autore e regista degli spettacoli della compagnia; l’utilizzo dei dialetti calabresi come traduzione di classici o come costruzione ex novo di scritture teatrali e la contaminazione di diversi linguaggi scenici.