Vibo, malore per una turista a bordo della Costa Diadema: intervento della guardia costiera in soccorso

La vicenda

VIBO VALENTIA Operazioni di soccorso per la capitaneria di porto di Vibo. Una turista svizzera di 57 anni passeggera della nave Costa Diadema in transito al largo delle coste del Vibonese è stata soccorsa da una motovedetta della guardia costiera.

L’aggravarsi delle condizioni respiratorie della paziente, hanno condotto i sanitari di bordo, poco dopo mezzanotte del 11 ottobre, a richiedere l’intervento dei mezzi della Guardia Costiera per evacuare con urgenza la donna.





Pervenuta la richiesta d’intervento alla centrale operativa della direzione marittima della Capitaneria di porto, è stato disposto l’impiego immediato della motovedetta CP 808 di Vibo Valentia, che ha raggiunto la Costa Diadema, distante circa 55 miglia dalla costa (oltre 100 Km). Da qui il trasporto sanitario, le operazioni terminavano alle 05.30 quando la signora, trasbordata sul mezzo di soccorso assieme al marito, è stata affidata al personale medico del 118, giunto al porto di Vibo, per il successivo trasferimento all’ospedale G. Jazzolino.