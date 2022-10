Giallo nel Torinese, 52enne assassinata nel giorno del suo compleanno

La vicenda

TORINO Il cadavere di una donna è stato ritrovato in frazione Pratoregio a Chivasso, in provincia di Torino. Giuseppina Arena, 52 anni, era in sella a una bicicletta ed è stata raggiunta da tre colpi d’arma da fuoco. È stata uccisa nel giorno del suo compleanno. Accanto al cadavere, poco distante dal cavalcavia della linea alta velocità Torino-Milano, sono stati trovati tre bossoli. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Chivasso.

Abitava proprio a Chivasso, in un alloggio di via Togliatti, una strada che porta all’uscita del paese, verso Castelrosso, distante almeno sei chilometri dal luogo dei fatti, all’estrema periferia. Un passante ha dato l’allarme, segnalando il corpo della donna poco dopo le 18. Inizialmente si era pensato a un malore, avvenuto mentre la donna era in sella alla propria bicicletta. I carabinieri hanno trovato tre i bossoli vicino al cadavere. E almeno un proiettile risulta andato a segno, colpendo la donna alla testa.