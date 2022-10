Loizzo: «Risolta questione classe scolastica carcere di Rossano. Grazie a Giannicola»

La reazione

ROMA «Nel giorno dell’insediamento delle Camere ho appreso che la battaglia portata avanti dalla sottoscritta e dal collega Domenico Furgiuele per il ripristino della classe superiore soppressa presso l’istituto penitenziario di Rossano è stata vinta». Lo afferma Simona Loizzo, deputato della Lega.

«Grazie all’impegno del dirigente scolastico provinciale Loredana Giannicola – dice Loizzo – la richiesta avanzata dalla Lega ha avuto successo, con il ripristino della classe soppressa grazie a una redistribuzione delle ore per i docenti».

«Dobbiamo ora lavorare per chiedere al nuovo governo di separare le ore di docenza nelle carceri da quelle generali – prosegue Loizzo – per garantire una presenza vitale per la riabilitazione dei detenuti».

«Anche su questo tema siamo stati propositivi e incisivi – conclude Loizzo – portando a casa un risultato importante, anche nell’ottica di garantire pace sociale nelle carceri e dare sostegno alla grande azione svolta dagli agenti».