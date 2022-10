Vibonese, Modica a “Tutti nel Pallone”: «Non conta il nome, ma il gruppo»

l’intervista

LAMEZIA TERME «A Vibo Valentia c’era la speranza di poter giocare in un altro campionato, si attendeva un eventuale ripescaggio che poi non è arrivato, quindi la nostra è una squadra costruita un po’ di ritardo, ma che ha già dimostrato di poter dire la sua». A parlare a “Tutti nel Pallone” (in onda questa sera alle 21 su L’altro Corriere Tv – Canale 75 dtt) è Giacomo Modica, allenatore della Vibonese. «Abbiamo solo Mengoni che è in squadra da 9 anni, gli altri sono nuovi con 13 ragazzi del 2003, 2004. Un mix con gente più esperta. Abbiamo la necessità di lavorare per mettere a posto questa macchina», aggiunge l’allenatore sollecitato dalle domande di Stefania Scarfò. Sul campionato, il tecnico dei calabresi non si sbilancia. «Siamo in una fase delicata, ma sono convinto che possiamo fare molto bene fino alla fine. Devo ringraziare il presidente Pippo Caffo che mi ha messo nelle condizioni di poter operare con una progettualità a lungo termine. La speranza è di dare entusiasmo e riportare la nostra gente allo stadio». La chiosa Modica la dedica ai principali competitor del Girone I di Serie D, Catania e Fc Lamezia su tutte. «Qualcuno dice quella squadra ha preso un giocatore e lo ha pagato 70 mila, un altro 80.000 euro. Non è il nome che conta, ma quello che hai dentro. Lo dico sempre ai miei ragazzi, conta la leadership, il gruppo».