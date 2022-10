Calabria Straordinaria al Sial Paris 2022

Agroalimentare

PARIGI «Da oggi e fino al prossimo mercoledì 19 ottobre, la Regione Calabria è presente all’importantissima manifestazione ‘’SIAL Paris 202’’, fiera internazionale dell’alimentazione, che si tiene nel “Parc des Expositions’’de Paris-Nord Villepinte». Lo riporta una nota del dipartimento regionale al Turismo e Marketing territoriale che si afferma «nell’ambito delle attività di promozione del territorio e delle filiere produttive, partecipa dunque, ad uno degli eventi fieristici più importanti nel panorama agroalimentare internazionale, straordinaria vetrina mondiale dì marketing per le produzioni d’eccellenza del nostro territorio».

«Un contesto identitario privilegiato e di notevole impatto per la Regione Calabria (presente nella hall più prestigiosa, la N.1 – C094) – è detto – che partecipa con una collettiva di n. 31 aziende del comparto agroalimentare. “SIAL Paris’’, oltre a promuovere e incrementare le opportunità di business delle aziende e creare sinergie tra i vari operatori del settore, è una fonte di ispirazione per l’intera comunità mondiale. Sial, dedicato al cibo di domani, precorre le tendenze e le innovazioni del food a livello mondiale».

«Il brand “Calabria Straordinaria” – conclude la nota – ancora protagonista e strumento di attuazione delle politiche di promozione delle eccellenze di una terra marcatamente identitaria per prodotti, sapori, odori, paesaggi, storia e cultura, che si fa spazio nei mercati nazionali e internazionali più prestigiosi attraverso le proprie tipicità enogastronomiche, la cui prelibatezza, sarà esaltata dalla maestria degli chef presenti nell’area adibita a cooking show».