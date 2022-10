Cosenza senz’anima, il Genoa passa 2-1

Serie B

COSENZA Cosenza-Genoa è partita ieri sera quando le due tifoserie, gemellate, passeggiavano su Corso Mazzini tra sorrisi, cori e chiacchiere fino a tarda sera. Momenti di un calcio romantico che per fortuna non appartengono solo ai nostalgici. Oggi pomeriggio allo Stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza, la gara valida il campionato di Serie B tra i rossoblù Calabria e i grifoni, oggi in maglia bianca. Ad unire i club anche una leggenda, Gigi Marulla, attaccante e capitano storico del Cosenza che in carriera ha anche indossato la maglia dei liguri.

La partita

Pronti via il Genoa impone subito il proprio ritmo di gioco agli avversari, anche se è il Cosenza a rendersi per primo pericoloso al 3′ con un bel sinistro di Butic, oggi titolare. Un tentativo neutralizzato dal portiere ligure. Al 9′ è Coda di sinistro ad impensierire Matosevic. Al minuto 29′ l’episodio che cambia la partita. Gudmundsson crossa in area di sinistro e colpisce il braccio di Rigione. L’arbitro indica il dischetto e Coda non sbaglia. 1-0 per il Genoa e Cosenza costretto a rimontare. Netta la supremazia degli ospiti costantemente in proiezione offensiva. Ma al 34esimo Bani, già ammonito, commette un fallo ingenuo all’altezza del cerchio del centrocampo. Doppio giallo ed espulsione per il difensore genoano. Gli ospiti non si scompongono e continuano a macinare gioco trovando il 2-0 grazie ad un bel gol di sinistro di Strootman. Che al volo fuori area trova l’angolo alla destra di Matosevic. I lupi provano a reagire e allo scadere trovano l’occasione per riaprire la partita. Panico tenta uno stop a seguire di sinistro, in area di rigore avversaria, il tentativo viene ostacolato da Sabelli che di mano ferma tocca il pallone. L’arbitro dopo aver consultato il Var concede il penalty. Butic dagli undici metri batte il protietr avversario. Si va al riposo sul punteggio di 2-1 a favore del Genoa.

Il secondo tempo

Nella ripresa, Dionigi cambia subito. Fuori un impalpabile Calò e dentro Voca. L’assenza del centrocampista numero 42 si è sentita nella prima frazione di gioco quando gli avversari hanno preso il controllo del gioco. L’allenatore rossoblù silano le prova tutte, toglie Rispoli e Panico e inserisce Brignola e Gozzi. Il Genoa inizia ad accusare stanchezza, l’inferiorità numerica costringe tutti gli uomini ad uno sforzo importante in copertura. Coda a parte, Blessin chiede a tutti di dare una mano in fase di copertura. Al 66esimo, crossa in area per Butic che spizzica di testa per Nasti, ma il sinistro del giovane scuola Milan finisce al lato alla sinistra del portiere ospite. La gara non si sblocca e Dionigi butta dentro Larrivey e Merola. Il Cosenza schiera quattro punte e tenta l’assalto al fortino genoano. La squadra ligure resiste e anzi rischia di segnare il terzo gol. Finisce 2-1 per il Genoa e il Cosenza torna negli spogliatoi al termine di una brutta gara. I lupi erano chiamati a riscattare la sconfitta nel derby contro la Reggina. L’avversario è evidentemente più forte ma ci si aspettava maggior grinta nei novanta minuti di gioco. (redazione@corrierecal.it)