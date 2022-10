Il ministro Giovannini: «I 100 milioni per rifare gli acquedotti in Calabria non sono persi»

i progetti

ROMA «La Calabria non ha perso i 100 milioni di euro” del piano europeo “per rifare gli acquedotti». Lo ha detto il Ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini a Sky. «È partito un nuovo bando, se la Calabria non ha potuto essere nella prima finestra temporale. potrà rientrare nella seconda finestra temporale», ha spiegato. Il riferimento è ai 104 milioni di euro “persi” dalla Regione nel marzo scorso relativamente ai fondi React-Eu.

Ponte sullo Stretto, il nuovo studio arriverà nel 2023

«Il Ponte sullo Stretto? Sul tema sono estremamente laico». Così il ministro delle Infrastrutture Roberto Giovannini a Live in di Sky Tg24 a Firenze nel corso del quale spiega che nel 2023 arriverà il nuovo studio commissionato ad hoc. «C’è stata una commissione di studio che ha mostrato che il progetto dell’epoca non è adeguato alle nuove normative tecniche e quindi – afferma – abbiamo chiesto a Rete ferroviaria italiana di fare un supplemento di indagine su cosa bisogna fare per adeguare quel progetto, di fare un’alternativa progettuale di ponte a tre campate più vicino a Reggio Calabria e Messina. E lo avremo nel 2023 questo studio» conclude precisando che poiché il Pnrr richiedeva per le opere che fossero in esercizio nel 2026 il Ponte non sarebbe potuto essere incluso in ogni caso.