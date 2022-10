La Reggina delude a Parma, amaranto sconfitti per 2-0

serie b

PARMA Un Parma rimaneggiato da assenze pesantissime regola all’inglese una capolista deludente. Nemmeno la presenza di oltre 2mila sostenitori ospiti ha scosso i calabresi parsi alquanto sotto tono. Primo tempo sonnolento con un colpo di testa di Inglese (3′) e un tiro di Fabbian (6′) sul taccuino prima dell’azione Hernani-Fabbian che porta al tiro il solitario Canotto: ottimo il giovane Corvi (2001) a bloccare in due tempi. Nella ripresa Vazquez sfiora l’incrocio poi Oosterwolde recupera palla sul primo angolo per la Reggina, vola in campo aperto e batte Colombi: 1-0. Reazione amaranto inesistente, al 27′ uno schema su calcio piazzato porta al cross Tutino per il comodo appoggio in rete di Valenti. Vince il Parma 2-0.