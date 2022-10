Mancuso: buon lavoro a Bombardieri, calabrese attento ai problemi del Mezzogiorno

pianeta sindacati

REGGIO CALABRIA Gli auguri del presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso, a Pierpaolo Bombardieri confermato segretario nazionale della Uil: “Un calabrese che si è contraddistinto per l’impegno assiduo sulle questioni del lavoro e dello sviluppo del Mezzogiorno”. Il presidente Mancuso ha aggiunto: “La Regione ha già intessuto rapporti proficui con il sindacato, convinta che per ottenere risultati, in questa congiuntura complessa, dalle infrastrutture all’ Alta velocità, dalla Zes alla valorizzazione del capitale sociale, ci sia bisogno di una visione di sistema dei problemi e delle soluzioni e, soprattutto, dell’azione di ciascun attore dello sviluppo che vada nella stessa direzione “.