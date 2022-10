Reddito di cittadinanza, arriva un’altra conferma: la Calabria è sempre «un grande bacino di percettori»

l’analisi

CATANZARO Calabria «grande bacino di percettori di Reddito di Cittadinanza». La conferma arriva dai dati elaborati dal Laboratorio economico territoriale Politiche del Lavoro del Dipartimento del Lavoro della Regione nell’ambito del programma Gol. Secondo quanto si legge nell’analisi, con riguardo al numero dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza assegnati ai Centri per l’impiego della Regione Calabria «complessivamente i soggetti che sono stati notificati dal Ministero del Lavoro (Work Ready) al 31 dicembre 2021 sono pari a 243.691, di questi 146.875 hanno avuto una convocazione da parte dei Centri per l’impiego, pari al 62,58% del totale. Sul dato di stock al 31 dicembre 2021, in 59.688 hanno, inoltre, sottoscritto un patto di servizio/patto per il lavoro nel triennio 2019-2021. I soggetti con domanda in stato accolto (attualmente percettori del sussidio) al 31 dicembre 2021 sono invece 101.692, in relazione alle domande RdC presentate da 58.146 soggetti richiedenti. Rispetto al complessivo i soggetti in attesa di convocazione sono 49.610. La percentuale dei soggetti in stato accolto convocati è pari, infatti, al 51,22%». Sempre secondo l’analisi del Laboratorio del Dipartimento regionale Lavoro «n terzo del bacino complessivo dei percettori RdC è composto da giovani nella fascia di età 18-30 anni, (33.757 pari al 33,19%). La distribuzione sulla fascia di età 30-60 risulta abbastanza uniforme, con una maggiore presenza di percettori nella fascia 45-55 anni». L’area con la maggiore concentrazione di beneficiari è quella della Provincia di Crotone, si legge ancora nel report. (redazione@corrierecal.it)