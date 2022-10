A Palmi una fiaccolata di solidarietà per le donne iraniane – FOTO

la vicinanza

PALMI Si moltiplicano in tutta la Calabria gli attestati di vicinanza nei confronti delle donne iraniane, in lotta dopo la scomparsa di Mahsa Amini, la 22enne morta il 16 settembre a Teheran, dopo essere stata arrestata dalla polizia perché non portava il velo in modo corretto. Sono decine le amministrazioni comunali che nelle ultime settimane stanno dimostrando la loro vicinanza attraverso video ed eventi. Al grido di «R-esistere: siamo tutte donne iraniane» si è svolta ieri sera a Palmi una partecipata fiaccolata di solidarietà.





«La fiaccolata di solidarietà – si legge in una nota del Comune di Palmi – è stata una bellissima occasione di riflessione, con momenti simbolici come l’accensione delle fiaccole, il braciere e le lanterne in memoria delle vittime della violenza in Iran. Insieme abbiamo dato eco all’urlo delle donne Iraniane, rivendicando il rispetto dei diritti umani universali».