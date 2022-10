Il dipendente delle Poste e le “spiate” sui clienti deceduti senza parenti

falsi testamenti

CATANZARO Un’associazione per delinquere formata da nove persone dedite alla falsificazione di testamenti e al successivo reimpiego delle somme acquisite illecitamente – è l’accusa della Procura di Catanzaro – e riunite per compiere reati quali truffa, falso, autoriciclaggio, riciclaggio, accesso abusivo a una sistema informatico e corruzione.

A essere indagati sono Marco Scalzo, ritenuto l’organizzatore e il capo delle operazioni di falsificazione, pubblicazione dei testamenti e riscossione delle polizze/assicurazioni; Luciano Crispino, impiegato di Poste Italiane, accusato di fare l’informatore circa l’esistenza di clienti deceduti e privi di familiari che avessero stipulato polizze assicurative. Per entrambi il gip di Catanzaro ha disposto l’arresto.

Il resto della presunta associazione è finita ai domiciliari, così come richiesto dall’accusa: Ortenzia Fabiano e Roberto Barbuto vengono accusati di essere i beneficiari delle somme illegittimamente percepite in virtù della loro nomina a eredi testamentari. Secondo l’accusa, inoltre, l’avvocato Bruno Raffaele e Roberto Barbuto, su indicazione di Marco Scalzo, che avrebbe redatto un falso testamento, avrebbero agito tra di loro attribuendo Barbuto la procura speciale a Bruno per recarsi all’ufficio postale per riscuotere l’eredità, adoperando il falso testamento. I reati che la Procura guidata da Nicola Gratteri contesta agli indagati sarebbero avvenuti tra il 2020 e il 2021.

A finire ai domiciliari vi sono anche Giuseppe Aiello, Sara Moumen, Gianfranco Cappellano e Sonia Matera.

Il sequestro preventivo

Secondo il gip si rileva che Ortenzia Fabiano e Marco Scalzo avessero conseguito la somma di un milione e 405 mila euro derivante da un’eredità; Gianfranco Cappellano avrebbe acquisto la somma di 261.377,08 euro corrispondente alle movimentazioni da lui effettuate sia attraverso il proprio conto corrente personale, sia attraverso quello della Web word genius snc dello stesso indagato; Sonia Matera avrebbe conseguito la somma di 85.292,47 euro; Sara Moumen avrebbe acquisito la somma di 270mila euro.

Dalle indagini «è emerso in modo inconfutabile», scrive il gip che Luciano Crispino avrebbe percepito 3000 euro, prelevati su un conto riferibile a Marco Scalzo, «quale prezzo del delitto di corruzione».

Il giudice ha disposto il sequestro preventivo di 1.405.148,75 rivenuto nella disponibilità di Scalzo e Fabiano; il sequestro preventivo pari a 250mila euro, somma rinvenuta nella disponibilità di Giuseppe Aiello; il sequestro preventivo di 261.377,08 euro, somma rinvenuta nella disponibilità di Gianfranco Cappellano; il sequestro preventivo di 85.292,47 euro, somma rinvenuta nella disponibilità di Sonia Matera. (a.truzzolillo@corrierecal.it)