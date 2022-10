Loizzo: «Dati sul gioco d’azzardo patologico allarmanti. Interverremo per dare più poteri ai sindaci»

la proposta

COSENZA «I dati diffusi oggi dal direttore del Serd di Cosenza, Roberto Calabria, che quantifica in quasi due miliardi di euro la spesa in Calabria per il gioco d’azzardo patologico sono allarmanti». Lo afferma l’on Simona Loizzo, deputato della Lega.

«Dobbiamo aiutare i soggetti coinvolti e le famiglie – dice Loizzo – con progetti seri di prevenzione e di recupero, su cui la Regione è già intervenuta. Agiremo in sede legislativa per dare più poteri ai sindaci – prosegue Loizzo – sulle aperture delle sale gioco, visto che oggi c’è solo la prescrizione di una distanza minima rispetto a luoghi di culto ed educativi. Proporremo anche una tassazione ulteriore sulle società online – conclude – destando le risorse alla prevenzione e alla terapia di un fenomeno che devasta letteralmente le famiglie».