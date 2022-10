Siderno, fatta a pezzi e lanciata in spiaggia la panchina simbolo della lotta alla fibromialgia – FOTO

l’episodio

SIDERNO Nel mese in cui la Locride è in prima linea per la sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno, a Siderno si registra un atto vandalico che colpisce la comunità e un’altra importante lotta: quella alla fibromialgia. Fatta a pezzi e lanciata in spiaggia la panchina “viola” installata in città come simbolo per la sensibilizzazione sulla malattia.







Fragomeni: «Siderno non è questa»

A denunciare l’accaduto è il sindaco di Siderno Mariateresa Fragomeni che definisce «bestie, incivili e ignoranti» gli autori, ancora ignoti, dell’atto vandalico. «Siderno non è questa! Ho sentito la referente volontaria dell’AISF, ripristineremo assieme la panchina. Ogni cosa che verrà distrutta noi la ripristineremo! Siderno è questa! I volontari impegnati nella giornata McDonald’s per l’ambiente hanno raccolto i pezzi per differenziarli e non lasciarli in spiaggia. Siderno è questa».