Attentato all’ex Tricarico di Belvedere, vertice in Prefettura

Sicurezza

COSENZA Vertice in Prefettura per l’attentato all’ex clinica Tricarico di Belvedere Marittimo. Alla riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha partecipato Vincenzo Cascini, sindaco della cittadina del Tirreno cosentino teatro dell’episodio avvenuto il 12 ottobre scorso.

Ed è stato proprio il primo cittadino a rappresentare ai rappresentati delle massime autorità provinciali riunite nel Palazzo del Governo di Cosenza la preoccupazione avvertita dalla popolazione all’atto intimidatorio accaduto nei giorni scorsi. Quando una bomba artigianale è esplosa distruggendo l’ingresso della camera mortuaria del Tirrenia Hospital. Il sindaco ha inoltre evidenziato come l’accaduto contrasti fortemente con il carattere pacifico della popolazione e la condizione di tranquillità di quel territorio.

«Il prefetto, pertanto – si legge in una nota della Prefettura – sentiti i vertici provinciali delle Forze di Polizia, ha invitato il sindaco a rendersi portavoce verso la propria comunità di un messaggio di rassicurazione, anzitutto in termini di intensificazione dei servizi preventivi e di controllo del territorio, anche facendo ricorso a reparti specializzati delle Forze dell’Ordine. A questo si è aggiunto, pur nell’assoluto rispetto del segreto d’indagine, un ulteriore messaggio di rassicurazione circa l’attenzione investigativa dedicata alla vicenda ed al buon andamento dello sviluppo degli accertamenti in corso di svolgimento».