Crotone, Devona presidente della commissione Trasparenza

La nomina

CROTONE Il capogruppo del Partito democratico nel consiglio comunale di Crotone, Andrea Devona, è il nuovo presidente della 1° commissione consiliare Trasparenza, Affari istituzionali, Affari generali, che per regolamento spetta ad un rappresentante dell’opposizione. Devona subentra a Mario Megna, che si è dimesso nei giorni scorsi molto probabilmente perché è in predicato di essere eletto alla carica di presidente del consiglio comunale, al posto di Giovanni Greco.

La nomina di Devona è avvenuta questo pomeriggio, nel corso della seduta della Commissione con voto unanime dei presenti. Subito dopo l’elezione, Devona ha detto: «Ringrazio i colleghi consiglieri di minoranza per la fiducia e sono grato ai colleghi di maggioranza per la stima verso la mia persona. Sono onorato di assumere la presidenza di questa Commissione che spetta all’opposizione e che rappresenta un importante istituto di garanzia. Assicuro il massimo impegno in questo nuovo ruolo».

Megna, quindi, si è fatto da parte per iniziare un nuovo percorso, che dovrebbe concludersi con la sua elezione a presidente del Consiglio. Il progetto messo in campo dal sindaco pitagorico, Vincenzo Voce, prevede anche un rimpasto in Giunta finalizzato a riequilibrare le forze all’interno della maggioranza che lo sostiene. Sono tre le postazione in Giunta che dovrebbero essere cambiate. Sino ad ora ci sono state alcune riunioni di maggioranza per trovare la quadra. L’ultima, in ordine di tempo, si tenuta l’altro ieri sera a conclusione di una brevissima seduta del consiglio comunale.

Secondo quanto è stato possibile apprendere “la pratica” va avanti e non ci sono stati consiglieri di maggioranza che hanno espresso apertamente dissensi all’operazione rilancio avviata da Voce.

Il progetto che prevede, tra l’altro, la nomina di presidente del consiglio comunale di Megna ha avuto ripercussioni politiche in Forza Italia, considerato che il consigliere comunale ricopriva la carica di coordinatore cittadino del partito.

Il coordinatore regionale di FI, Giuseppe Mangilavori, ha chiesto ed ottenuto le sue dimissioni da coordinatore cittadino del partito. A sostegno di Mangialavori, nei giorni scorsi, sono intervenuti il capogruppo Antonio Manica e gli altri due consiglieri di FI: Alessia Lerose e Fabio Manica.

Un intervento che è stato visto come un chiarimento messo in atto per bloccare tutte le dicerie che circolavano nella città pitagorica, che riguardavano il coinvolgimento di altri consiglieri di FI nell’accordo sottoscritto tra Megna e Voce.

Nella nota diffusa dai tre rappresentanti azzurri si legge: «Per entrare nel merito della “vexata quaestio”, il ruolo di presidente del consiglio, teniamo a ribadire che, a differenza del consigliere Mario Megna, la nostra posizione, in qualità di consiglieri comunali di Forza Italia è stata sempre chiara e netta. Di opposizione al sindaco Voce e ad una coalizione nata sull’antipolitica di maniera e di mestiere». Da quello che si intuisce Mangialavori, sollecitato anche dai dirigenti locali del suo partito, ha approfittato della vicenda della nomina di Megna per mettere all’angolo anche il coordinatore provinciale Sergio Torromino, che non era contrario all’accordo con Voce. (redazione@corrierecal.it)