Anche in Calabria sarà possibile prescrivere medicinali a base di cannabinoidi

Palazzo Campanella

REGGIO CALABRIA Il consiglio regionale dice sì alla proposta di legge sulla modalità di erogazione di medicinali cannabinoidi per finalità terapeutica. Un intervento attuativo presentato in aula da Ferdinando Laghi (De Magistris presidente) a seguito di un percorso bipartisan che ha rimesso in linea la Calabria con le altre regioni che hanno già legiferato in materia. Michele Comito, presidente della commissione Sanità che ha condotto l’iter, ha letto in aula una lettera di ringraziamento della dottoressa Carmen Amato per il lavoro svolto. La dottoressa ha ricordato «gli occhi commossi dei componenti delle commissione» davanti al racconto della sua storia (è alla guida di un’associazione che si occupa dei problemi delle donne afflitte da endometriosi). «È necessario utilizzare questi farmaci per attenuare il dolore connesso alla nostra malattia – scrive Amato –, una possibilità fino a oggi sempre negata dalla nostra regione. Avere finalmente una commissione attenta alle nostre esigenze è stato commovente. Da oggi tutti i malati cronici della Calabria potranno usufruire di farmaci che renderanno più dignitosa la nostra condizione. La nostra Calabria è in buone mani, questo è il ruolo prezioso della politica». Momento emozionante per l’aula.

Amalia Bruni ha sottolineato poi che «la commissione Sanità sta lavorando bene, siamo quattro medici su sei e abbiamo sensibilità simili». Su questo tema, ricorda Alecci, «la Calabria è finita sulle prime pagine dei giornali per l’arresto di un ragazzo, Cristian Filippo che coltivava due piantine di cannabis perché afflitto da fibromialgia (poi assolto dopo anni). Questo solo perché il sistema sanitario non era in grado di dargli le risposte di cui aveva bisogno».

La proposta di legge è passata all’unanimità e prevede un impegno sul fondo sanitario di 30mila euro per il 2022, 115mila nel 2023 e 150mila nel 2024. Determina le modalità di prescrizione e rimborsabilità per la Regione Calabria di medicinali a base di sostanza vegetale cannabis, nell’osservanza del Decreto Ministeriale 9 novembre 2015. (redazione@corrierecal.it)