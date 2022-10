Sistema universitario calabrese, rinviata l’Assise catanzarese

La vicenda

CATANZARO La conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale di Catanzaro ha stabilito, con voto unanime, di rinviare la seduta aperta dell’Assemblea, già convocata per il prossimo 24 ottobre con all’ordine del giorno le problematiche del sistema universitario calabrese. «Tale decisione – riporta una nota del Comune – si è resa necessaria per via dei concomitanti impegni della deputazione parlamentare calabrese, impegnata a Roma nei percorsi istituzionali per la formazione del nuovo Governo».

Sarà la stessa presidenza del Consiglio a comunicare la data della nuova convocazione.